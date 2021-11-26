СМИ: Samsung попросил аннулировать в РФ патент на систему электронных платежей из-за нарушений при регистрации
Компания Samsung подала в Палату по патентным спорам Роспатента заявление об аннулировании патента швейцарской организации Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей». В Роспатенте рассмотрят возражения 24 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Sqwin SA требует через суд запретить работу в России платежного сервиса Samsung Pay и ввоз устройств, поддерживающих эту систему. По данным швейцарской компании, Samsung без разрешения правообладателя использует систему электронных платежей. В июле суд поддержал Sqwin SA, а в октябре запретил ввоз, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung. Корейская компания оспаривает эти решения.
Как рассказала управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева, патент Sqwin SA могут аннулировать из-за «отсутствия новизны и изобретательского уровня» и нарушения при регистрации патента в России. Роспатент зарегистрировал изобретение швейцарской компании в 2019 году на основании международной заявки с приоритетом от 2012 года, поданной в патентное ведомство Германии.
Как отметила Гуляева, технология «Система электронных платежей» основана на уже известных способах оплаты онлайн с использованием мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Кроме того, российский патент не совпадает с международной заявкой. По данным Samsung, в РФ расширили патент, добавив в описание возможность генерации уникального кода мобильным устройством и его передачу в кассовую систему в качестве альтернативной технологии бесконтактного платежа.
Как отмечают юристы, несоответствие функционала в заявках может быть признаком, что в 2019 году при регистрации патента Sqwin SA в России изобретение «модифицировали под применявшуюся Samsung c 2015 года технологию». При этом на момент подачи заявки Sqwin SA в 2012 году технологии бесконтактной оплаты с мобильного устройства официально не существовало.
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