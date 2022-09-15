СМИ: Samsung не намерен возвращаться в Россию
Южнокорейская компания Samsung Electronics не принимала каких-либо решений, связанных c возвращением на российский рынок, сообщает интернет-портал Guru со ссылкой на компанию.
Источники среди участников рынка, в свою очередь, заявили ТАСС, что не получали какой-либо информации о возвращении компании в Россию.
«На данный момент Samsung не намерен возвращаться в Россию», - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее источники «Известий» заявили, что Samsung планирует до конца года вернуться на российский рынок и возобновить продажи уже в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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