СМИ: Samsung не намерен возвращаться в Россию

Источники среди участников рынка, в свою очередь, заявили ТАСС, что не получали какой-либо информации о возвращении компании в Россию.

«На данный момент Samsung не намерен возвращаться в Россию», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее источники «Известий» заявили, что Samsung планирует до конца года вернуться на российский рынок и возобновить продажи уже в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

