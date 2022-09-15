СМИ: Samsung хочет вернуться на российский рынок до конца 2022 года

Издание отмечает, что Samsung может возобновить продажи уже в октябре. По данным одного из источников, о возвращении компании в Россию может говорить обновление официального интернет-магазина: в нем появились новые смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Однако южнокорейскому производителю придется заново отвоевывать свою долю рынка. Так, в августе продажи смартфонов Samsung сократились до 9%, пишет Газета.ру. При этом годом ранее продажи составляли 30%.

В случае возвращения Samsung на российский рынок ей предстоит конкурировать с занявшими ее нишу китайскими брендами— Xiaomi, Tecno, Infinix. Эксперты отмечают, что наибольшая доля продаж смартфонов Samsung в России приходится на сегмент до 20 тысяч рублей. Вернувшейся компании придется демпинговать, иначе она продолжит терять долю на рынке.

