СМИ: Ряд магазинов сети «Светофор» может закрыться

Речь идет Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Насчитывается более 4 тысяч магазинов, которые могут закрыться по решению налоговой.

В январе 2025 года Россельхознадзор выявил ряд серьезных нарушений при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

