СМИ: Ряд магазинов сети «Светофор» может закрыться

Федеральная налоговая служба России начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов сети «Светофор», сообщает «SHOT Проверка».

Три магазина сети «Светофор» закрыли в Петербурге

Речь идет Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Насчитывается более 4 тысяч магазинов, которые могут закрыться по решению налоговой.

В январе 2025 года Россельхознадзор выявил ряд серьезных нарушений при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
ТЕГИ:ТорговляМагазины

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