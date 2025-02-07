СМИ: Ряд магазинов сети «Светофор» может закрыться
7 февраля 202500:31
Федеральная налоговая служба России начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов сети «Светофор», сообщает «SHOT Проверка».
Речь идет Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Насчитывается более 4 тысяч магазинов, которые могут закрыться по решению налоговой.
В январе 2025 года Россельхознадзор выявил ряд серьезных нарушений при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru