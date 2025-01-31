Три магазина сети «Светофор» закрыли в Петербурге

Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Санкт-Петербурге и принял решение закрыть три точки, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным, всего проверка коснулась четырех магазинов. Отмечается, что там нашли множество нарушений, с том числе стало ясно, что производственные помещения содержатся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Кроме того, указывается, что в 18 торговых объектах забраковано более двух тонн некачественной пищевой продукции, 150 единиц непродовольственных товаров. Для проведения лабораторных исследований отобрали свыше 190 проб продовольственных и непродовольственных товаров.

Ранее директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что в России около половины всех исков Роспотребнадзора по торговым сетям относятся к магазинам «Светофор». По его словам, данная торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. При этом страдает качество продаваемой продукции, передает «Радиоточка НСН».

