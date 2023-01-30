СМИ: «Ростелеком» планирует купить «МегаФон»

По данным издания, вопрос о сделке поступил на согласование в правительство России в конце 2022 года. Как отметили близкие к «МегаФону» источники, активом также интересуются другие инвесторы, пишет RT.

Близкий к USM Group собеседник издания рассказал, что предложения о покупке «МегаФона» поступают не первый год, так как оператор демонстрирует хорошие результаты. По словам источника, любые варианты продажи будут рассмотрены, однако «все зависит от конкретных условий».

Как отметил аналитик «Финам» Леонид Делицын, «Ростелеком» уже владеет всеми акциями оператора Tele2, и госкомпания станет лидером в мобильном сегменте связи, если выкупит «МегаФон», пишет Ura.ru.

Между тем в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что не получали ходатайства «Ростелекома» о приобретении оператора.

