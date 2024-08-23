СМИ: Россияне за полгода потратили на средства контрацепции рекордные 19,3 млрд рублей

Продажи средств контрацепции за шесть месяцев текущего года достигли рекордных показателей, аптечные сети заработали на реализации презервативов и противозачаточных таблеток 19,3 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

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Отмечается, что сумма стала максимальной по меньшей мере за последние пять лет. В первой половине прошлого года в России на средства контрацепции было потрачено 16,7 млрд рублей, за аналогичный период 2022 года – 17,2 млрд, в 2021-м – 13,4 млрд. При этом в 2020 и 2019 годах на такие товары россияне потратили 13,5 млрд и 12,1 млрд рублей соответственно.

Продажи контрацептивов в аптеках в количественном выражении выросли на 8-10%. При этом маркетплейсы показали более серьезный рост интереса к таким товарам: так, в интернет-магазине Wildberries продажи в этой категории увеличились на 25%.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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