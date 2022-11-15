СМИ: Россияне в 2022 году перевели на зарубежные счета более $63 млрд

По состоянию на январь граждане РФ хранили в банках-нерезидентах около $30,6 млрд, в феврале в финорганизации за границей было выведено около $4,3 млрд — минимум по крайней мере с 2018 года (ЦБ не предоставляет более ранней статистики).

Уже весной на фоне введения лимитов на вывод средств за рубеж объемы подобных операций значительно снизились: в марте — до $1,7 млрд, в апреле - $1,4 млрд, в мае - $1,7 млрд.

Летом после смягчения ограничений объем операций граждан РФ в пользу иностранных банков увеличился втрое, до $5,2 млрд, к июлю он вырос до $5,6 млрд, а в августе незначительно снизился — до $5,4 млрд.

В сентябре вывод средств в заграничные банки вновь усилился и достиг рекордных $6,7 млрд.

