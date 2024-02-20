СМИ: Россия выкупила у иностранных лизингодателей 165 самолетов
Российские авиакомпании в 2023 — начале 2024 года выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на открытые данные и информацию от источников.
Выкупленные воздушные суда составляют около 40% от импортного парка, принадлежавшего зарубежным лизингодателям и оставшегося в России после введения санкций в 2022 году. На выкуп самолетов были выделены средства из Фонда национального благосостояния, по данным источника в правительстве, лимит в размере 300 млрд рублей исчерпан.
По данным издания, авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала споры с лизингодателями по 93 воздушным судам, S7 Airlines выкупила 45 самолетов, «Уральские авиалинии» — 19 судов семейства Airbus, «Аврора» — восемь самолетов.
Как отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, количества выкупленных, освобожденных от «двойной регистрации» самолетов достаточно для удовлетворения спроса на международные перевозки.
Ранее «Аэрофлот» сообщил о завершении урегулирования иностранного лизинга еще по семи самолетам, напоминает Ura.ru. В декабре 2023 года перевозчик договорился с лизингодателями о прекращении требований к 28 воздушным судам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru