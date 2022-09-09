СМИ: Российский рынок не получит 300 разрабатываемых иностранными компаниями лекарств
Российские пациенты в ближайшее десятилетие могут не получить около 300 препаратов, разрабатываемых международными фармкомпаниями, из-за приостановки их деятельности в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медуниверситета имени И. М. Сеченова.
С весны глобальные производители лекарств, в том числе компании Janssen, Novartis и Pfizer приостановили проведение новых клинических испытаний в РФ и набор новых пациентов в текущие исследования. Для регистрации большинства препаратов необходимо завершение клинических исследований в стране.
Эксперты изучили портфель разработок 20 крупнейших глобальных фармкомпаний по выручке, ряда биотехнологических стартапов; учитывались препараты, по которым проводится хотя бы первая фаза клинических исследований. Отмечается, что россияне могут не получить 300 лекарств, в числе которых ряд препаратов «прорывных терапий», в том числе для борьбы с заболеваниями, считающимися неизлечимыми.
По данным специалистов, число одобренных Минздравом испытаний начало сокращаться во второй половине года: за июль—август было выдано 97 разрешений (на 24% меньше год к году). При этом на международные компании пришлось около 17,5% полученных разрешений (против 50,8% в прошлом году).
Эксперты считают, что российские компании не смогут обеспечить рынок всеми аналогами международных разработок. На воспроизведение лекарств и создание веществ потребуется от трех до десяти лет «без гарантий на успех». По словам руководителя научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Ильи Ясного, необходимо облегчить условия вывода препаратов на отечественный рынок без обязательных локальных исследований или разрешить импорт лекарственных средств в иностранной упаковке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- Местные власти сообщили о провалившейся попытке десанта ВСУ высадиться в Энергодаре
- «Замучаются пыль глотать»: Медведев оценил инициативы США по реформированию Совбеза ООН
- СМИ: Российский рынок не получит 300 разрабатываемых иностранными компаниями лекарств
- Володин назвал «паразитами» авторов идеи потолка цен на российскую нефть
- В Австрии допустили возможность постепенного снятия санкций с России
- Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с октября
- Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море
- Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами
- В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ
- Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru