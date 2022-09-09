СМИ: Российский рынок не получит 300 разрабатываемых иностранными компаниями лекарств

Эксперты изучили портфель разработок 20 крупнейших глобальных фармкомпаний по выручке, ряда биотехнологических стартапов; учитывались препараты, по которым проводится хотя бы первая фаза клинических исследований. Отмечается, что россияне могут не получить 300 лекарств, в числе которых ряд препаратов «прорывных терапий», в том числе для борьбы с заболеваниями, считающимися неизлечимыми.

По данным специалистов, число одобренных Минздравом испытаний начало сокращаться во второй половине года: за июль—август было выдано 97 разрешений (на 24% меньше год к году). При этом на международные компании пришлось около 17,5% полученных разрешений (против 50,8% в прошлом году).

Эксперты считают, что российские компании не смогут обеспечить рынок всеми аналогами международных разработок. На воспроизведение лекарств и создание веществ потребуется от трех до десяти лет «без гарантий на успех». По словам руководителя научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Ильи Ясного, необходимо облегчить условия вывода препаратов на отечественный рынок без обязательных локальных исследований или разрешить импорт лекарственных средств в иностранной упаковке.

