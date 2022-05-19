СМИ: Российский «Макдоналдс» может купить родственник Назарбаева

Бизнес «Макдоналдс» в России может купить один из крупнейших франчайзи, продолжающих деятельность в стране, в числе возможных покупателей называют «Региональную сеть предприятий питания» («СПП»). Об этом пишет The Bell, ссылаясь на источники в отрасли.

Основатель «Теремка» отказался покупать российские рестораны McDonald's

Ранее стало известно, что американская сеть ресторанов фастфуда уйдет с российского рынка, напоминает «Свободная пресса». СМИ сообщали, что «Макдоналдс» будет работать в стране с новым владельцем и под новым брендом.

По данным The Bell, сеть ресторанов может купить «СПП», принадлежащая Кайрату Боранбаеву — родственнику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Компания владеет франшизой в Казахстане, Белоруссии и ряде регионов России.

Другой собеседник издания допустил, что российский бизнес «Макдональдс» купит организация «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. Это предприятие управляет 25 ресторанами сети на территории страны.

Еще один возможный покупатель фастфуд-ресторанов — ООО «Развитие Рост». Компания, принадлежащая холдингу «Росинтер», владеет бизнесом в аэропортах и на вокзалах.

Официального подтверждения информации о потенциальных покупателях «Макдоналдс» и данных о переговорах относительно будущего сети пока нет.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РесторанкомпанияMcDonald’s
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