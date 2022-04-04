СМИ: Российские заводы Volkswagen возобновят работу к лету
Российские заводы Volkswagen могут возобновить работу уже в начале или середине лета. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники.
Предприятия Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде приостановили производство в начале марта из-за проблем с поставками комплектующих, напоминает Газета.ру. Также немецкому концерну пришлось приостановить работу некоторых заводов в Европе.
Отмечается, что сотрудникам российских заводов Volkswagen официально объявляли о простое до 12 мая. По данным источника, в связи с задержками поставок некоторых компонентов он может продлиться до июля.
По данным «Ведомостей», транзит деталей через Украину теперь невозможен, Польша не пропускает груз, и немецкий производитель рассматривает возможность доставки комплектующих в Стамбул и далее в Россию через Грузию. Руководство компании надеется решить проблему с поставками к середине мая, пишет Ura.ru.
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