СМИ: Российские заводы Volkswagen возобновят работу к лету

Предприятия Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде приостановили производство в начале марта из-за проблем с поставками комплектующих, напоминает Газета.ру. Также немецкому концерну пришлось приостановить работу некоторых заводов в Европе.

Отмечается, что сотрудникам российских заводов Volkswagen официально объявляли о простое до 12 мая. По данным источника, в связи с задержками поставок некоторых компонентов он может продлиться до июля.

По данным «Ведомостей», транзит деталей через Украину теперь невозможен, Польша не пропускает груз, и немецкий производитель рассматривает возможность доставки комплектующих в Стамбул и далее в Россию через Грузию. Руководство компании надеется решить проблему с поставками к середине мая, пишет Ura.ru.

