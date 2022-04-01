Компания Danfoss объявила об уходе из России

Датский производитель Danfoss объявил о намерении покинуть российский и белорусский рынки, сообщает пресс-служба компании.

Пивная компания Carlsberg объявила об уходе с российского рынка

В сообщении говорится, что причинами такого решения стали антироссийские санкции, которые привели к нарушениям в цепочках поставок и проблемам с логистикой.

Отметим, что компания Danfoss, занимающаяся производством тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики, начала вести бизнес в России с 1993 года.

Ранее транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, которая владеет, в частности, брендами Citroën, Opel и Peugeot, объявила, что закроет свой завод в Калуге из-за нехватки запчастей.

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