Компания Danfoss объявила об уходе из России

В сообщении говорится, что причинами такого решения стали антироссийские санкции, которые привели к нарушениям в цепочках поставок и проблемам с логистикой.

Отметим, что компания Danfoss, занимающаяся производством тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики, начала вести бизнес в России с 1993 года.

Ранее транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, которая владеет, в частности, брендами Citroën, Opel и Peugeot, объявила, что закроет свой завод в Калуге из-за нехватки запчастей.