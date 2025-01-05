СМИ: Российские лекарства покупают в 160 странах

Фармпродукцию России ежегодно приобретают в 160 странах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минпромторга России.

Упрощенный порядок регистрации лекарств в РФ продлили до конца 2027 года

Объём экспорта в прошлом году оценивается в 180 млрд рублей. Большим спросом за рубежом пользуются российские дженерики, противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические лекарства.

Ранее в РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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