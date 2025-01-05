СМИ: Российские лекарства покупают в 160 странах
5 января 202503:34
Фармпродукцию России ежегодно приобретают в 160 странах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минпромторга России.
Объём экспорта в прошлом году оценивается в 180 млрд рублей. Большим спросом за рубежом пользуются российские дженерики, противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические лекарства.
Ранее в РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru