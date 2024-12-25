Упрощенный порядок регистрации лекарств в РФ продлили до конца 2027 года
Упрощённый порядок регистрации лекарств и востребованных медицинских изделий в России решили продлить до начала 2028 года. Постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, проинформировала пресс-служба правительства.
Как пояснили в кабинете министров, данная мера обеспечит стабильность рынка медикаментов и медизделий в условиях воздействия внешних санкционных мер. Упрощённый порядок регистрации дает возможность участникам в максимально сжатые сроки оформить все необходимые документы, чтобы более оперативно выводить данную продукцию на рынок, избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки и медицинские организации.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», список лекарств и медицинских изделий для упрощенной регистрации утверждает специальная межведомственная комиссия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru