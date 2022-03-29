СМИ: ритейлеры вводят кредиты за бытовую технику под 10% переплаты

В магазины электроники в России, часть из которых ранее отказалась от рассрочки, возвращается кредитный формат «10–10–10», который был популярен в 2000-х годах, пишут «Известия».

Магазины электроники в России стали отказываться от рассрочки

Он предполагает, что покупатель вносит 10% стоимости товара, а затем 10 месяцев выплачивает долг равными долями, в итоге переплачивая за технику 10%. Первыми такую схему внедрили "М.Видео" и "Эльдорадо". Как говорят эксперты, за ними последуют и другие ритейлеры.

По словам юристов, схема «10–10–10» вводит потребителя в заблуждение — на самом деле ставка по таким кредитам составляет 23–25% годовых.

Напомним, российские магазины стали отказываться от продажи электроники в рассрочку и в кредит. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что рассрочки, которые совместно предоставлялись ритейлерами и производителями, могут надолго исчезнуть из российских магазинов.

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