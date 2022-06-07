СМИ: рестораны McDonald’s откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска»
Рестораны сети быстрого питания McDonald’s откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска». Также будет недоступной услуга доставки, сообщают «Известия».
В день открытия точки общепита компании заработают с 10 часов. Посетители смогут выбрать позиции из меню завтраков начиная со второго дня работы ресторанов.
Для посетителей будет работать автораздача, прилавок, экспресс, обслуживание за столами и мобильный заказ. О запуске «МакКафе», «МакКиоска» и о дате запуска сервиса доставки будет объявлено позже.
Первое заведение в Москве заработает 12 июня. Новое название сети пока не объявили. При этом пресс-служба бывших ресторанов McDonald's опровергла сообщения о том, что сеть фастфуда будет называться «ДОМИНИС».
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