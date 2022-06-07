СМИ: рестораны McDonald’s откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска»

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска». Также будет недоступной услуга доставки, сообщают «Известия».

ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s

В день открытия точки общепита компании заработают с 10 часов. Посетители смогут выбрать позиции из меню завтраков начиная со второго дня работы ресторанов.

Для посетителей будет работать автораздача, прилавок, экспресс, обслуживание за столами и мобильный заказ. О запуске «МакКафе», «МакКиоска» и о дате запуска сервиса доставки будет объявлено позже.

Первое заведение в Москве заработает 12 июня. Новое название сети пока не объявили. При этом пресс-служба бывших ресторанов McDonald's опровергла сообщения о том, что сеть фастфуда будет называться «ДОМИНИС».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанMcDonald’s
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры