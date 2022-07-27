СМИ: Производитель специй Kamis может уйти с российского рынка
Владеющая брендом специй и приправ Kamis компания McCormick & Co., Inc. может уйти из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В марте американский производитель сообщил о приостановке всех операций в РФ, в том числе промоакций и новых инвестиций, отметив, что продолжит следить за ситуацией.
По данным собеседников издания, в стране ощущаются перебои с поставками продукции Kamis. При этом компания официально не уведомляла об уходе из РФ, пишет РИА ФАН. Приправы уже не привозят из Европы, и в некоторых сетях распродают товарные остатки.
При этом ретейлеры заявляют, что продукцию Kamis заменят товары российских предприятий, их ассортимент уже начинает появляться в магазинах.
Kamis — один из крупнейших брендов приправ, в прошлом году выручка «Камис-Приправ» составила 1,94 млрд рублей. В топ-3 производителей в этой категории входят также австрийская марка Kotanyi (выручка в 2021 году — 3,57 млрд рублей) и российская «Приправыч» (3,94 млрд).
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