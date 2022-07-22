Набиуллина заявила, что в России нет проблем из-за ухода брендов

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что на место ушедших из России брендов «приходят заменители», сообщает РИА Новости.

Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex уходит из России

По её мнению, этот процесс будет продолжаться.

«Да, конечно, определённые товары исчезли с нашего рынка, бренды исчезли и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах», - сказала Набиуллина.

Она добавила, что не видит в происходящем «какой-то системной проблемы».

Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что западные компании предпочитают не покидать Россию, а уйти в тень, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефицитРоссияЦентробанкЭльвира Набиуллина
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