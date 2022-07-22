Набиуллина заявила, что в России нет проблем из-за ухода брендов
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что на место ушедших из России брендов «приходят заменители», сообщает РИА Новости.
По её мнению, этот процесс будет продолжаться.
«Да, конечно, определённые товары исчезли с нашего рынка, бренды исчезли и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах», - сказала Набиуллина.
Она добавила, что не видит в происходящем «какой-то системной проблемы».
Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что западные компании предпочитают не покидать Россию, а уйти в тень, сообщает «Свободная пресса».
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