Набиуллина заявила, что в России нет проблем из-за ухода брендов

По её мнению, этот процесс будет продолжаться.

«Да, конечно, определённые товары исчезли с нашего рынка, бренды исчезли и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах», - сказала Набиуллина.



Она добавила, что не видит в происходящем «какой-то системной проблемы».

Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что западные компании предпочитают не покидать Россию, а уйти в тень, сообщает «Свободная пресса».