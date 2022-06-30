СМИ: прекращены поставки смартфонов Honor в Россию
Китайская корпорация Honor приостановила официальные поставки смартфонов в Россию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По их словам, импорт устройств прекратился еще в марте. Однако сейчас компания ищет партнеров в странах СНГ, например, в Армении и Грузии для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта.
Honor достигла договоренности по этому вопросу в Узбекистане. Отмечается, что производитель гаджетов не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка.
Напомним, телефоны Samsung, привезённые в рамках параллельного импорта, не работают в России.
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