СМИ: прекращены поставки смартфонов Honor в Россию

Китайская корпорация Honor приостановила официальные поставки смартфонов в Россию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По их словам, импорт устройств прекратился еще в марте. Однако сейчас компания ищет партнеров в странах СНГ, например, в Армении и Грузии для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта.

Honor достигла договоренности по этому вопросу в Узбекистане. Отмечается, что производитель гаджетов не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка.

Напомним, телефоны Samsung, привезённые в рамках параллельного импорта, не работают в России.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Смартфоны
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