СМИ предупредили о возможных сложностях с поставками соков и молока

По данным собеседников издания, из-за дефицита иностранного сырья у производителей возникают сложности с упаковкой для соков и молока. Пока критических сложностей не отмечается, однако на производствах уже ощущается нехватка тетрапака, картона, пленки. В связи с этим поставки продукции могут срываться.

Некоторые производители рассматривают варианты разлива молока и соков в альтернативную тару, в частности, бидоны.

