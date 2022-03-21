СМИ предупредили о возможных сложностях с поставками соков и молока
Проблемы с поставками молока и соков в российские магазины могут возникнуть из-за нехватки тары для упаковки напитков. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на ретейлеров и представителей крупного производителя продуктов питания.
По данным собеседников издания, из-за дефицита иностранного сырья у производителей возникают сложности с упаковкой для соков и молока. Пока критических сложностей не отмечается, однако на производствах уже ощущается нехватка тетрапака, картона, пленки. В связи с этим поставки продукции могут срываться.
Некоторые производители рассматривают варианты разлива молока и соков в альтернативную тару, в частности, бидоны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Аналитик заявил о невозможности «обнулить» доллары в России
- Умер писатель Алешковский
- СК возбудит дело против украинской телеведущей из-за угроз российским летчикам
- Пассажирский самолет потерпел крушение в Китае
- Тимченко покинет совет директоров «Новатэка»
- Российские войска нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области
- На Первом канале назвали предательством поступок ворвавшейся в эфир сотрудницы
- «Сообщество политических имбецилов»: Медведев раскритиковал антироссийскую позицию Польши
- СМИ: ЕС увеличивает запасы средств защиты от радиации
- Минобороны: Российские десантники вытеснили ВСУ из пригорода Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru