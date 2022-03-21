СМИ предупредили о возможных сложностях с поставками соков и молока

Проблемы с поставками молока и соков в российские магазины могут возникнуть из-за нехватки тары для упаковки напитков. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на ретейлеров и представителей крупного производителя продуктов питания.

Раскрыта зависимость производства молочных продуктов от импорта

По данным собеседников издания, из-за дефицита иностранного сырья у производителей возникают сложности с упаковкой для соков и молока. Пока критических сложностей не отмечается, однако на производствах уже ощущается нехватка тетрапака, картона, пленки. В связи с этим поставки продукции могут срываться.

Некоторые производители рассматривают варианты разлива молока и соков в альтернативную тару, в частности, бидоны.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПоставкиМолокоМагазины
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