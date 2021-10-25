СМИ предупредили о росте цен на новые автомобили до конца года

По данным издания, с января по октябрь стоимость автомобилей увеличилась на 2,5–15% и ежемесячно прибавляет еще 1-2%. Автодилеры прогнозируют 2-процентное повышение цен в октябре, отмечает Газета.ру.

Больше всего за текущий год подорожали автомобили BMW — на 10–25%, Kia — на 5–20%, локализованные модели Mitsubishi — на 2,5–14%. Кроме того, 5-10% процентов прибавили модели Volkswagen и Volvo, в среднем на 10% подорожали автомобили Hyundai.

В то же время машины Mercedes-Benz прибавили в цене всего 2,5%, Chevrolet — 4%, Cadillac — 3-8%. Остались прежними цены на Aston Martin и Ferrari.

По данным экспертов, стоимость автомобилей выросла из-за дефицита машин и комплектующих, инфляции и обновления моделей. Прогнозируется, что до конца 2021 года цены продолжат расти. При этом дилеры предупреждают, что режим нерабочих дней, объявленный в России с 30 октября по 7 ноября, может привести к еще большим задержкам поставок машин.

