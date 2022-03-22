СМИ предупредили о подорожании на 45% продукции Nestle и Unilever
Компании Nestle и Unilever уведомили российские торговые сети о повышении цен на продукцию до 45%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма от производителей ретейлерам.
По данным издания, с 1 апреля станут дороже на 10-45% марки Nescafe, Nesquik, Dolce Gusto, Gerber, Nan Optipro, Nestogen, пишет РИА ФАН. Подорожают готовые завтраки и шоколад. Увеличение цен коснется также марок Lipton, Calve, Dove, Rexona и других.
Как отметили в Nestle, стоимость продукции увеличится на фоне изменения ситуации на рынке: логистических сложностей в поставках, удорожания сырья, колебания курса рубля.
В свою очередь, Unilever также связывает рост цен с динамикой курса валют, ростом затрат на логистику и изменением макроэкономической ситуации.
При этом эксперты считают, что продукция крупных компаний станет дороже из-за серьезного повышения ключевой ставки. Напомним, в конце февраля Центробанк увеличил показатель до рекордных 20%. Специалисты допускают, что на фоне этого продуктовая инфляция может достигнуть 25%, пишет Газета.ру.
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