СМИ: Правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей

По данным издания, комиссия утвердила сумму сделки в 457,3 млрд рублей. При этом «Яндекс» объявлял, что выкуп обойдется в 475 млрд рублей.

Как указал источник, 3,7% акций уже принадлежат «Яндексу» в России.

В феврале Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса консорциуму частных инвесторов, напоминает Ura.ru. До 31 июля организация сменит название, прекратит использовать бренды «Яндекса». При этом одноименная МКАО станет новой головной компанией. Гендиректором организации останется Артем Савиновский.

