СМИ: Некоторые американские компании хотят вернуться на российский рынок
Некоторые американские компании выразили интерес к возобновлению своей деятельности в России, однако, по данным Financial Times, пока ни одна из них не сделала шагов для возвращения.
Источники издания сообщили, что интерес к российскому рынку существует, но активных действий на данный момент нет.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали о возможных планах некоторых иностранных брендов, в том числе автомобильных компаний, вернуться в Россию.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров подчеркнул, что российские власти будут допускать на рынок лишь те компании, которые интересны стране, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru