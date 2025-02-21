СМИ: Некоторые американские компании хотят вернуться на российский рынок

Некоторые американские компании выразили интерес к возобновлению своей деятельности в России, однако, по данным Financial Times, пока ни одна из них не сделала шагов для возвращения.

Источники издания сообщили, что интерес к российскому рынку существует, но активных действий на данный момент нет.

Лавров призвал учитывать риски при возвращении западных компаний в Россию

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали о возможных планах некоторых иностранных брендов, в том числе автомобильных компаний, вернуться в Россию.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров подчеркнул, что российские власти будут допускать на рынок лишь те компании, которые интересны стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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