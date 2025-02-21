Лавров призвал учитывать риски при возвращении западных компаний в Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае возвращения западных компаний в Россию их деятельность должна быть ограничена отраслями, которые не представляют угрозы для экономики страны.

По его мнению, российская экономика должна развивать свои собственные технологии, которые порой превосходят западные аналоги, и это следует учитывать при привлечении иностранного бизнеса.