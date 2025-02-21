Лавров призвал учитывать риски при возвращении западных компаний в Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае возвращения западных компаний в Россию их деятельность должна быть ограничена отраслями, которые не представляют угрозы для экономики страны.

По его мнению, российская экономика должна развивать свои собственные технологии, которые порой превосходят западные аналоги, и это следует учитывать при привлечении иностранного бизнеса.

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Лавров подчеркнул, что важно допускать западные компании в те сферы, которые не создадут рисков на случай, если политическая ситуация изменится. Он также отметил, что России не следует отговаривать иностранные корпорации от возобновления сотрудничества, поскольку санкции, наложенные на страну, стимулировали реформы и перестройку экономики.

Сообщения о возвращении западных компаний в Россию стали появляться после встречи делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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