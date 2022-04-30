СМИ: На Украине арестовали активы компаний российского бизнесмена Фридмана

Активы компаний российского бизнесмена Михаила Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (более $15,5 млн) арестовали на Украине. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на офис генпрокурора страны.

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По данным агентства, арестованные средства находились на счетах одного из крупнейших банков, включенного в список системно важных. Как утверждает следствие, Фридман и другие предприниматели легализовывали активы на общую сумму 1,1 миллиарда гривен (около $33 млн), используя подконтрольные кипрские компании. Позднее часть активов была выведена из украинской банковской системы, другая —арестована.

Бюро экономической безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту легализации должностными лицами частного банковского учреждения имущества, полученного преступным путем.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АрестБизнесУкраина
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