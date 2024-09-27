СМИ: Московская судостроительная верфь начнет работу в начале 2025 года
Московскую судостроительную верфь в Нагатинском затоне запустят в начале следующего года, открытие объекта запланировано на 31 декабря текущего. Об этом сообщает РБК.
По данным источников издания, управлять площадкой будет Sitronics Group — дочерняя компания АФК «Система», производящая прогулочные суда на электродвигателях.
Как отметили в пресс-службе столичного дептранса, в Нагатинском затоне построят «самую современную в мире судостроительную верфь», ее общая площадь составит более 23 тысяч квадратных метров. На предприятии разместят производство и конструкторское бюро.
«Все работы проходят с учетом экспертных заключений от ведущих сотрудников Московского института инженеров, Центра тестирования транспортных средств и ООО "Эмпериум"», — отметили в департаменте.
При этом дептранс не стал комментировать дату открытия верфи и ее передачу в управление Sitronics Group.
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