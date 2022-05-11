СМИ: Мордашов продал долю в Национальной медиа группе

По данным агентства, сделка была инициирована до начала военной спецоперации России на Украине. Доля Мордашова в НМГ оценивается в $30 млн.

В свою очередь, РБК со ссылкой на близкий к бизнесмену источник сообщает, что Мордашов вышел из капитала медиахолдинга несколько месяцев назад.

В конце февраля владелец «Северстали» попал под санкции Евросоюза. Ограничения связаны в том числе с НМГ: по данным Брюсселя, входящие в медиахолдинг Первый и Пятый каналы, РЕН ТВ, СТС и 78.ru «поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине».

