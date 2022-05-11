СМИ: Мордашов продал долю в Национальной медиа группе
Владелец «Северстали» бизнесмен Алексей Мордашов вышел из капитала Национальной медиа группы (НМГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, сделка была инициирована до начала военной спецоперации России на Украине. Доля Мордашова в НМГ оценивается в $30 млн.
В свою очередь, РБК со ссылкой на близкий к бизнесмену источник сообщает, что Мордашов вышел из капитала медиахолдинга несколько месяцев назад.
В конце февраля владелец «Северстали» попал под санкции Евросоюза. Ограничения связаны в том числе с НМГ: по данным Брюсселя, входящие в медиахолдинг Первый и Пятый каналы, РЕН ТВ, СТС и 78.ru «поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине».
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