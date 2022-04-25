Российские банки могут начать выпуск карт UnionPay к середине осени

Так, Абсолют Банк планирует начать выпуск карт UnionPay в III квартале года. В дальнейшем кредитная организация рассчитывает выпускать кобейджинговые карты с платежной системой «Мир». Также к выпуску карт китайской платежной системы готовятся Росбанк, Ак Барс Банк, «Хоум Кредит» и ряд других организаций.

Сейчас карты UnionPay оформляют уже в десяти банках, в том числе в Россельхозбанке, Газпромбанке, Почта Банке, банке «Санкт-Петербург», КБ «Приморье», пишет News.ru.

По мнению экспертов, система UnionPay может задерживать рассмотрение заявок от российских банков. Сроки одобрения выпуска карт составляют два-три месяца, однако из-за опасения вторичных санкций они могут затягиваться. Кроме того, специалисты допускают, что Union Pay может приостановить переговоры с российскими банками, которые не попали под санкции Запада, пока не прояснится окончательный список ограничений.

