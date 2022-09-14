СМИ: Минтранс предложил перевозчикам выкупать иностранные самолеты за счет ФНБ
Минтранс РФ предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства двадцати крупнейшим авиакомпаниям.
Отмечается, что перевозчики смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% на 15 лет. На выкуп 500 самолетов потребуется около $20 млрд, пишет Ura.ru. При этом Минтранс предложил посчитать, насколько обоснован выкуп у иностранных лизингодателей самолетов старше 20 лет, а также запросил юридическую экспертизу для анализа потенциальных рисков в расчетах с лизингодателями и возможными исками от них.
По информации источников в авиаотрасли, пока выкуп самолетов, скорее всего, невозможен. Большинство бортов зарегистрировано в европейских дочерних структурах, пишет РИА ФАН. При этом Еврокомиссия разрешила компаниям исполнять договора финансового лизинга, однако большинство воздушных судов находятся в операционном лизинге.
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