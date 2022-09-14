СМИ: Минтранс предложил перевозчикам выкупать иностранные самолеты за счет ФНБ

Отмечается, что перевозчики смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% на 15 лет. На выкуп 500 самолетов потребуется около $20 млрд, пишет Ura.ru. При этом Минтранс предложил посчитать, насколько обоснован выкуп у иностранных лизингодателей самолетов старше 20 лет, а также запросил юридическую экспертизу для анализа потенциальных рисков в расчетах с лизингодателями и возможными исками от них.

По информации источников в авиаотрасли, пока выкуп самолетов, скорее всего, невозможен. Большинство бортов зарегистрировано в европейских дочерних структурах, пишет РИА ФАН. При этом Еврокомиссия разрешила компаниям исполнять договора финансового лизинга, однако большинство воздушных судов находятся в операционном лизинге.

