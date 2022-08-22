СМИ: Bosch ищет покупателей на российские активы

По их словам, заводы выпускали в России холодильники и стиральные машины. Большая часть комплектующих поставлялась из европейского союза. В работающем состоянии их стоимость оценивалась в €65–75 млн или до 4,4 млрд руб. В настоящее время, когда предприятия продукцию не выпускают, они стоят в несколько раз меньше, сообщил источник газеты.

Компания получала предложения от ряда предприятий, в том числе от российских, однако «цена показалась завышенной».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большинство зарубежных компаний не стали закрывать бизнес в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине, в стране продолжают работу 77,6% из 1382 иностранных предприятий.

