СМИ: Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на авто

«На данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора», — указали в министерстве.

Минпромторг напомнил, что для увеличения продаж авто реализуют ряд мер господдержки, в том числе по стимулированию спроса, а также поддерживают российских автопроизводителей по линии субсидирования НИОКР, затрат на реинжиниринг и льготных займов.

Согласно опубликованному ведомством проекту постановления, в РФ планируется увеличить утильсбор на 70-85%. Нововведения лоббирует компания «АвтоВАЗ», объясняющая необходимость такого решения конкуренцией с автопроизводителями из Китая в общих ценовых сегментах. Постановление пока не принято, обсуждения документа запланированы на 9 августа.

По данным экспертов, в случае повышения сбора и его дальнейшей ежегодной индексации через шесть лет 95% граждан не смогут купить новое авто. При этом объемы рынка уменьшатся вдвое. Кроме того, специалисты отмечают, что рынок слишком мал для создания с помощью сбора «железного занавеса» для китайских автокомпаний.

