СМИ: Михаил Дворкович решил покинуть пост главы совета директоров СМЗ

По информации агентства «Интерфакс», вопрос о досрочном прекращении полномочий Дворковича будет рассмотрен 5 апреля. Новый глава совета директоров будет утверждён на этом же заседании.

Ранее стало известно, что попавшие под санкции Евросоюза бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен покинут совет директоров Альфа-банка, сообщает RT.

