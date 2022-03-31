СМИ: Михаил Дворкович решил покинуть пост главы совета директоров СМЗ
Михаил Дворкович объявил, что покидает пост главы совета директоров Соликамского магниевого завода (СМЗ). Об этом в своём Telegram-канале сообщает РИА Новости.
По информации агентства «Интерфакс», вопрос о досрочном прекращении полномочий Дворковича будет рассмотрен 5 апреля. Новый глава совета директоров будет утверждён на этом же заседании.
Ранее стало известно, что попавшие под санкции Евросоюза бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен покинут совет директоров Альфа-банка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru