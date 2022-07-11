СМИ: Mercedes-Benz может продать российский бизнес дилерам

Издание отмечает, что организация рассматривает возможность передать права дистрибутора к дилеру. В этом случае Mercedes-Benz прекратит работать в РФ напрямую. При этом российский завод компании не входит в сделку, пишет Ura.ru.

По данным источника, «Мерседес-Бенц Рус» может продать склад автомобилей и дилерский центр через торги. В числе возможных претендентов на покупку имущества российского дистрибутора Mercedes называют дилеров «Панавто», «Автодом», «Авилон», «Мейджор».

При этом Mercedes-Benz отмечает, что конкретных решений относительно ведения бизнеса в РФ пока нет, компания рассматривает различные варианты продолжения деятельности, пишет РИА ФАН.

