СМИ: Mercedes-Benz может продать российский бизнес дилерам
Компания Mercedes-Benz может продать одному из дилеров имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что организация рассматривает возможность передать права дистрибутора к дилеру. В этом случае Mercedes-Benz прекратит работать в РФ напрямую. При этом российский завод компании не входит в сделку, пишет Ura.ru.
По данным источника, «Мерседес-Бенц Рус» может продать склад автомобилей и дилерский центр через торги. В числе возможных претендентов на покупку имущества российского дистрибутора Mercedes называют дилеров «Панавто», «Автодом», «Авилон», «Мейджор».
При этом Mercedes-Benz отмечает, что конкретных решений относительно ведения бизнеса в РФ пока нет, компания рассматривает различные варианты продолжения деятельности, пишет РИА ФАН.
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