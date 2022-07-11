Electrolux Professional прекратит работу в России

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продаст российский бизнес топ-менеджменту подразделения.

Ранее стало известно, что российский рынок покинет французская промышленная компания Thales. Организация специализируется на высокотехнологичных разработках в сфере связи и выпускает в том числе модули безопасности для банковских карт, отмечает телеканал «360».

