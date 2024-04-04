СМИ: «Мегамаркет» займет площади ИКЕА в ТЦ «МЕГА»
Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади магазинов ИКЕА в торговых центрах «Мега». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Речь идет о помещениях в 14 центрах, принадлежащих Газпромбанку.
«Сделка находится на финальной стадии», — рассказал собеседник агентства.
В марте 2022 года ИКЕА приостановила экспорт и импорт в РФ и все производственные операции в стране на фоне специальной военной операции на Украине, напоминает «Свободная пресса». Позже ретейлер объявил о планах уйти из России, продать четыре местные фабрики и сократить сотрудников.
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