СМИ: Владелец Zara может продать свой бизнес в РФ ливанской компании

Испанская группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) рассматривает вариант продажи своего бизнеса в России ливанской группе Azadea. Об этом пишет издание Cronica Global.

По данным газеты, Azadea уже имеет франшизу Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре.

Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте текущего года. Причиной стало начало Россией военной операции на территории Украины.

Ранее «Коммерсент» сообщила, что Inditex может передать российские активы партнеру из «дружественной» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

