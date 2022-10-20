СМИ: Владелец Zara может продать свой бизнес в РФ ливанской компании
Испанская группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) рассматривает вариант продажи своего бизнеса в России ливанской группе Azadea. Об этом пишет издание Cronica Global.
По данным газеты, Azadea уже имеет франшизу Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре.
Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте текущего года. Причиной стало начало Россией военной операции на территории Украины.
Ранее «Коммерсент» сообщила, что Inditex может передать российские активы партнеру из «дружественной» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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