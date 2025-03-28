СМИ: LG, Hyundai Motor и Samsung изучают возможность вернуться в Россию

По данным издания, обсуждения данного вопроса возобновились на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией, в них участвуют такие компании, как Hyundai Motor и LG Electronics.

«Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в РФ», — говорится в публикации.

Ранее компания-производитель водонагревателей и отопительного оборудования Ariston объявила о возобновлении работы в России, сообщает Ura.ru.

