СМИ: LG, Hyundai Motor и Samsung изучают возможность вернуться в Россию
Крупные южнокорейские компании изучают возможность вернуться на российский рынок. Об этом сообщает газета The Korea Times.
По данным издания, обсуждения данного вопроса возобновились на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией, в них участвуют такие компании, как Hyundai Motor и LG Electronics.
«Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в РФ», — говорится в публикации.
Ранее компания-производитель водонагревателей и отопительного оборудования Ariston объявила о возобновлении работы в России, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый альбом Gorillaz выйдет 2025 году
- МО РФ: Над регионами России за ночь уничтожили 78 БПЛА
- СМИ: LG, Hyundai Motor и Samsung изучают возможность вернуться в Россию
- Более 30 беспилотников уничтожили в Воронежской области
- В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
- В Ростовской области средства РЭБ подавили беспилотник
- СМИ: В США ответили на предложение Путина ввести на Украине внешнее управление
- МИД Украины: Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей РФ
- Путин: Состояние дел в российской экономике стабильно
- Маск рассказал, чем завершится украинский кризис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru