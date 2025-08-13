Подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало юрлицо в России

Подразделение компании Sony Mobile Communications в России ликвидировало свое юрлицо ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные системы проверки контрагентов «Контур Фокус».

Отмечается, что организация прекратила деятельность 11 августа.

По сведениям ЕГРЮЛ, «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» было создано в 2007 году, учредителем организации была шведская «Сони Мобайл Коммюникейшнз АБ», владевшая 100% долей в ней. Уставной капитал компании составлял 10,4 млн рублей.

Ранее ирландская компания PetroNeft Resources Plc, добывавшая нефть в России, объявила о добровольной ликвидации, напоминает RT.

