СМИ: Coca-Cola и PepsiCo сменят названия и оформление холодильников в магазинах в России

Компании Coca-Cola и PepsiCo рассматривают возможность изменения названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников в российских магазинах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в федеральных торговых сетях и среди производителей безалкогольных напитков.

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По данным издания, ребрендинг ожидает более половины из почти миллиона холодильников. В частности, Coca-Cola может изменить название 400 тысяч аппаратов, PepsiCo — не менее 200 тысяч.

Отмечается, что такие меры могут повлиять на продажи напитков этих производителей.

Компания Coca-Cola приостановила работу в России в марте, напоминает Ura.ru. Тогда же аналогичное решение приняла PepsiCo, отмечает телеканал «360». Производители напитков предприняли такие шаги на фоне спецоперации РФ на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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