СМИ: Coca-Cola и PepsiCo сменят названия и оформление холодильников в магазинах в России
Компании Coca-Cola и PepsiCo рассматривают возможность изменения названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников в российских магазинах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в федеральных торговых сетях и среди производителей безалкогольных напитков.
По данным издания, ребрендинг ожидает более половины из почти миллиона холодильников. В частности, Coca-Cola может изменить название 400 тысяч аппаратов, PepsiCo — не менее 200 тысяч.
Отмечается, что такие меры могут повлиять на продажи напитков этих производителей.
Компания Coca-Cola приостановила работу в России в марте, напоминает Ura.ru. Тогда же аналогичное решение приняла PepsiCo, отмечает телеканал «360». Производители напитков предприняли такие шаги на фоне спецоперации РФ на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- «Начать высказываться»: Российскому кино предложили свой путь развития
- Песков опроверг информацию о проекте соглашения Москвы и Киева в начале спецоперации
- В Киргизии сообщили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном
- «Проигрываем в диалоге»: Кинорежиссер о причинах «непопулярности» русских фильмов
- «Зритель пошёл на русское кино»: Фильмы Русского кинофестиваля заменили Голливуд в кинотеатрах
- Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла почти вдвое
- Фон дер Ляйен приедет на Украину для встречи с Зеленским
- Суд прекратил дело Кристины Асмус о дискредитации армии
- В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС украинскими войсками
- СМИ: Coca-Cola и PepsiCo сменят названия и оформление холодильников в магазинах в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru