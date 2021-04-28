СМИ: кабмин ужесточит льготную программу кредитов МСП
Правительство России ужесточит ряд условий программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщают «Известия».
Кабмин намерен сократить суммы максимальных займов и уменьшить сроки финансирования на пополнение оборотных средств. По данным «Известий», взять кредит до двух миллиардов рублей теперь сможет только средний бизнес, малым предприятиям будет доступен кредит на 500 миллионов рублей, микропредприятиям — до 200 миллионов.
Максимальный срок договора на пополнение оборотных средств сократится с трех лет до одного года, а срок субсидирования банков на снижение процентной ставки уменьшится с 10 до пяти лет. Планируется также урезать компенсацию банкам дешевой процентной ставки. Мера распространится на строительные компании и рынок аренды движимого и недвижимого имущества.
Министерство экономического развития России запустило систему льготного кредитования МСП в феврале 2019 года в рамках нацпроекта. В 2020 году условия кредитования смягчились из-за условий пандемии коронавируса. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце марта 2021 года предупреждал, что условия программы потребуется изменить для восстановления экономики.
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