СМИ: кабмин ужесточит льготную программу кредитов МСП

Максимальный срок договора на пополнение оборотных средств сократится с трех лет до одного года, а срок субсидирования банков на снижение процентной ставки уменьшится с 10 до пяти лет. Планируется также урезать компенсацию банкам дешевой процентной ставки. Мера распространится на строительные компании и рынок аренды движимого и недвижимого имущества.

Министерство экономического развития России запустило систему льготного кредитования МСП в феврале 2019 года в рамках нацпроекта. В 2020 году условия кредитования смягчились из-за условий пандемии коронавируса. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце марта 2021 года предупреждал, что условия программы потребуется изменить для восстановления экономики.

