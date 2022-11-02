СМИ: Jägermeister остаётся в России

Ликёр Jägermeister останется на прилавках российских магазинов, сообщает BFM со ссылкой на дистрибьютора напитка.

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По словам распространителя, перебои с поставкой продукта действительно существуют, однако контракт всё еще действует.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов заявил, что производитель ликера Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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