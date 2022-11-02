СМИ: Jägermeister остаётся в России

По словам распространителя, перебои с поставкой продукта действительно существуют, однако контракт всё еще действует.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов заявил, что производитель ликера Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».