СМИ: Испанский нефтегазовый партнер «Газпрома» уйдет из России

По данным издания, на фоне изменения глобальной стратегии испанское предприятие передаст партнеру свои 68% в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео». Таким образом «Газпром нефть» консолидирует 100% этих компаний, пишет РИА ФАН.

Как отмечают источники газеты, Repsol продаст активы за символическую цену, а сделка может быть закрыта до конца года. «Коммерсантъ» подчеркивает, что иностранный нефтегазовый гигант потратил на акции российских компаний как минимум $300 млн и, вероятно, не сможет вернуть эти средства.

По данным экспертов, Repsol отказывается от российских активов в рамках своей цели по общему снижению инвестиций в углеводороды. Испанская компания станет первым иностранным предприятием, которое уйдет из России из-за декарбонизации.

