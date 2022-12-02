СМИ: Иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в бюджет России

Издание отмечается, что множество ликвидирующихся компаний с начала марта оказалось в подвешенном состоянии: предприятия испытывают сложности с ликвидацией юрлица в оговоренные законом сроки.

Также «дочки» и филиалы иностранных компаний сталкиваются с трудностями из-за решения головных офисов не платить налоги в российский бюджет. Для зарегистрированных в России юрлиц сохраняется такая обязанность, и за неуплату налогов руководству может грозить наказание вплоть до уголовного. Эксперты рекомендуют в таких случаях продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно рассчитаны суммы налогов. Налоговый орган сможет самостоятельно взыскать средства со счетов компании. В противном случае компания получит штраф за несдачу декларации, неуплату налогов, а руководство могут привлечь к ответственности в зависимости от суммы недоимки.

При этом специалисты отмечают, что в ряде случаев прекращение подачи отчетности может позволить ускорить ликвидацию компании в РФ. Однако это незаконный путь, подчеркивают эксперты.

