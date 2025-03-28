Экономист назвал страны, компании из которых первыми вернутся в РФ
Экономист Александр Данильцев заявил НСН, что больше всех возвращения в Россию ждут корейские компании и европейские автопроизводители.
Первыми на российский рынок вернутся компании из Южной Кореи, США и Японии, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. При этом он отметил, что будут учитываться новые реалии внутреннего рынка РФ, так как некоторые ниши уже заняты.
Крупные южнокорейские компании изучают возможность вернуться на российский рынок. Об этом сообщает газета The Korea Times. Интерес проявляют Hyundai, LG и Samsung. Они рассматривают российский рынок как «очень важный», особенно учитывая таможенное давление со стороны США. Данильцев подтвердил, что корейские бренды будут в числе первых на возвращение.
«Корея будет в числе первых стран по возвращению в Россию, а также, вероятно, американские компании и японские. Уже известно о возращении европейской компании Ariston. Поэтому тут больше будет зависеть все все-таки не от страны, а от конкретной компании и сектора. Из европейских стран первыми вернутся те, которые проявляют к нам наибольшее дружелюбие, та же Венгрия…Пока сложно прогнозировать конкретно по компаниям», - рассказал он.
По его словам, автомобильные компании из Европы и Японии первыми начнут искать выходы на российский рынок из-за пошлин США.
«США вводят пошлины на импорт автомобилей. Поэтому наверняка автомобильные компании из Европы и Японии будут искать выходы на наш рынок. Во-первых, здесь влияет снижение политической напряженности. Во-вторых, будет учитываться состояние нашего внутреннего рынка, потому что ниши уже заняты. Я думаю, что это не самый решающий момент, но будет сказываться. Где-то российские компании заняли рынок, где-то – китайские. Перестройка рынка всегда не очень приятная вещь, для этого нужны веские причины», - заключил собеседник НСН.
Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию. Об этом в своих соцсетях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Комментируя сообщения СМИ о якобы обсуждении южнокорейскими компаниями вопроса возвращения на российский рынок, он указал, что это «свидетельствует о восстановлении доверия», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ потеряли свыше 320 человек за сутки в Курской области
- Российские войска освободили Гоголевку в Курской области
- «Домов попадало прилично»: Житель Бангкока рассказал о землетрясении
- Эрдоган по телефону поговорил с Путиным
- Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
- Компания LG провела пробный перезапуск завода в РФ
- Стартовали съемки сериала «Театральная зона» с Никитой Кологривым
- АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ
- ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
- Лолита: После турецких сериалов повышается рождаемость
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru