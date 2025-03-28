Экономист назвал страны, компании из которых первыми вернутся в РФ

Первыми на российский рынок вернутся компании из Южной Кореи, США и Японии, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. При этом он отметил, что будут учитываться новые реалии внутреннего рынка РФ, так как некоторые ниши уже заняты.

Крупные южнокорейские компании изучают возможность вернуться на российский рынок. Об этом сообщает газета The Korea Times. Интерес проявляют Hyundai, LG и Samsung. Они рассматривают российский рынок как «очень важный», особенно учитывая таможенное давление со стороны США. Данильцев подтвердил, что корейские бренды будут в числе первых на возвращение.