СМИ: Илон Маск отложил поездку в Индию
Бизнесмен Илон Маск отложил свою поездку в Индию, которая была запланирована на 21-22 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Агентство не уточняет причины такого решения.
Ранее миллиардер заявлял, что намерен отправиться в Индию и встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди. По данным газеты The Economic Times, Маск планировал обсудить ускорение запуска услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink в Индии, инвестиции в страну в размере почти $2 млрд, строительство предприятия по совместному выпуску электромобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru