СМИ: Hyundai продаст завод в России компании из Казахстана
Южнокорейская компания Hyundai Motor планирует продать свой завод в России и покинуть рынок страны. Об этом сообщает телеканал MBC.
По данным СМИ, автопроизводитель продаст казахстанской компании свой завод в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в условия сделки включено положение о возможном обратном выкупе активов. По данным телеканала, Hyundai Motor ожидает решения российских властей.
При этом в компании не подтвердили решение о судьбе производства в РФ.
«Имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено», — указали в Hyundai Motor.
Петербургский завод Hyundai начал работу в 2010 году, его производственная мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год. В марте прошлого года выпуск автомобилей на предприятии был приостановлен, на такие меры пришлось пойти из-за трудностей с поставками комплектующих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru