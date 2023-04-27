СМИ: Hyundai продаст завод в России компании из Казахстана

По данным СМИ, автопроизводитель продаст казахстанской компании свой завод в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в условия сделки включено положение о возможном обратном выкупе активов. По данным телеканала, Hyundai Motor ожидает решения российских властей.

При этом в компании не подтвердили решение о судьбе производства в РФ.

«Имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено», — указали в Hyundai Motor.

Петербургский завод Hyundai начал работу в 2010 году, его производственная мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год. В марте прошлого года выпуск автомобилей на предприятии был приостановлен, на такие меры пришлось пойти из-за трудностей с поставками комплектующих.

