СМИ: Huawei может расформировать подразделение корпоративных продаж в России

По словам источника, с 1 января 2023 года закрывается подразделение Enterprise Business Group, отвечавшее за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для корпоративных клиентов. Отмечается, что некоторым сотрудникам предложили перейти в подразделения государств СНГ, остальные работники попали под увольнения. Всего в продажах ИКТ-решений в России было задействовано порядка 2000 человек.

Собеседник издания отметил, что китайская корпорация мотивировала принятое решение опасением по поводу принятия вторичных санкций, поскольку оборудование Huawei может применяться в госсекторе. При этом российские потребители по-прежнему смогут покупать технику Huawei.

Эксперты рынка полагают, что расформирование офиса по продаже и поддержке корпоративного направления приведет к сложностям с приобретением оборудования, поскольку параллельный импорт не сможет обеспечить замену всех поставок. Однако позитивным знаком стало то, что оборудование Huawei продолжает функционировать на территории России. Аналитики считают, что не возникнет проблем и с поддержкой техники.

Ранее стало известно, что компания Huawei впервые за три года увеличила поставки смартфонов в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

