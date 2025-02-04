СМИ: Honda предложил Nissan стать своей дочерней компанией

Японский автоконцерн Honda Motor предложил другому крупному местному автопроизводителю Nissan Motor стать своей дочерней компанией, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.

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В декабре 2024 года Financial Times писало, что две компании ведут предварительные переговоры о слиянии на фоне растущей конкуренции с производителями из Китая и более низким, чем прогнозировалось, спросом на электромобили.

При этом пока не известно, какой ответ даст Nissan на предложение конкурента.

Ранее заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин заявил, что лидерами продаж на вторичном рынке автомобилей являются марки KIA, Honda и Toyota, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
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