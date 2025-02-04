СМИ: Honda предложил Nissan стать своей дочерней компанией

В декабре 2024 года Financial Times писало, что две компании ведут предварительные переговоры о слиянии на фоне растущей конкуренции с производителями из Китая и более низким, чем прогнозировалось, спросом на электромобили.

При этом пока не известно, какой ответ даст Nissan на предложение конкурента.

Ранее заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин заявил, что лидерами продаж на вторичном рынке автомобилей являются марки KIA, Honda и Toyota, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

